Белый дом заявил о нежелании устанавливать «красные линии» в отношении России

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сказала, что США видят прогресс по итогам раундов прямых переговоров между Россией и Украиной. Ливитт сказала, что американский президент Дональд Трамп просил стороны о данных переговорах.
Ливитт заявила, что не хотела бы «с трибуны устанавливать красные линии для президента и от его имени».
Президент России Владимир Путин и Трамп встретятся 15 августа. Местом проведения саммита станет Аляска. Недавно в Белом доме уточнили, что президенты приедут в город Анкоридж. Встреча станет первой после переизбрания Трампа президентом.
Читайте материал «Евросоюз заявил, какое “условие” считает необходимым для переговоров по Украине».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.