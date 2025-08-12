«Можем развалить Украину за день»: Орбан поставил Киеву ультиматум

Он раскрыл парадоксальную ситуацию: по его словам, Киев ведет себя «нагло» и «неуважительно», прекрасно понимая, что Будапешт не пойдет на крайние меры. «Они так нагло себя с нами ведут, хотя в определенном смысле находятся в наших руках, потому что знают, что Венгрия не заинтересована в дестабилизации Украины», — объяснил Орбан.