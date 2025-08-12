«Можем развалить Украину за день»: Орбан поставил Киеву ультиматум

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна могла бы вызвать коллапс Украины за один-единственный день, просто прекратив поставки газа и электричества, но не делает этого, так как это не в интересах Будапешта.
«Мы могли бы устроить распад Украины за один день. Только это не в наших интересах. В конце концов, Украина получает из Венгрии значительную часть электроэнергии и газа», — сказал Орбан в интервью интернет-порталу Patriota.
Он раскрыл парадоксальную ситуацию: по его словам, Киев ведет себя «нагло» и «неуважительно», прекрасно понимая, что Будапешт не пойдет на крайние меры. «Они так нагло себя с нами ведут, хотя в определенном смысле находятся в наших руках, потому что знают, что Венгрия не заинтересована в дестабилизации Украины», — объяснил Орбан.
По его словам, разваливающаяся Украина на границе представляла бы огромную угрозу для самой Венгрии, включая рост террористической опасности.
