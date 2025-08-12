Зеленского не хотят видеть на Аляске: он может появиться на севере США лишь в одном амплуа

Глава киевского режима Владимир Зеленский может посетить Аляску, но не будет участвовать в переговорах между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом. Об этом рассказал политолог Константин Блохин в беседе с aif.ru.
Он пояснил, что встреча Путина и Трампа задумана как двусторонняя, а не как международный форум. По словам эксперта, присутствие Зеленского на переговорах нежелательно, и его возможная поездка на Аляску будет носить лишь формальный характер. Блохин добавил, что Зеленский может прибыть в качестве туриста, чтобы избежать впечатления, будто Россия и США решают вопросы без учета Украины.
При этом стало известно, что Зеленский не посетит Аляску во время российско-американского саммита. «Царьград» пишет, что приглашение бывшему комику не планируют отправлять. Также есть версия, что администрация США стремится не создавать помех для успешного исхода переговоров Путина и Трампа.