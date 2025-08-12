Ричмонд
Зеленский признал проблемы на передовой в районах Доброполья и Покровского

Зеленский сообщил о шагах по исправлению ситуации на рубеже Донбасса.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский в своем вечернем обращении подтвердил наличие проблем на передовой, особенно в районе Доброполья и на Покровском направлении. Видео с заявлением опубликовано в его телеграм-канале.

«Были сегодня доклады наших военных. Передовая, особенно Доброполье, Покровское направление. Сделаны там шаги, чтобы исправить ситуацию», — сказал киевский главарь.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал сложности на поле боя, вызванные прорывом российских войск на одном из рубежей. В ответ на это он распорядился направить дополнительные силы для стабилизации ситуации в районе Красноармейска в ДНР.

Напомним, подразделения Вооруженных сил России 9 августа освободили населенный пункт Яблоновка в Донецкой Народной Республике. В результате активных действий войсковой группировки «Центр» это село было взято под контроль российских сил.

Кроме того, 11 августа в Минобороны РФ сообщили об освобождении еще одного населенного пункта Донбасса — Луначарского. Также войска группировки «Центр» завершили операции по его освобождению, завершив тем самым взятие территории от захватчиков из киевского режима.