Глава киевского режима Владимир Зеленский в своем вечернем обращении подтвердил наличие проблем на передовой, особенно в районе Доброполья и на Покровском направлении. Видео с заявлением опубликовано в его телеграм-канале.
«Были сегодня доклады наших военных. Передовая, особенно Доброполье, Покровское направление. Сделаны там шаги, чтобы исправить ситуацию», — сказал киевский главарь.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал сложности на поле боя, вызванные прорывом российских войск на одном из рубежей. В ответ на это он распорядился направить дополнительные силы для стабилизации ситуации в районе Красноармейска в ДНР.
Напомним, подразделения Вооруженных сил России 9 августа освободили населенный пункт Яблоновка в Донецкой Народной Республике. В результате активных действий войсковой группировки «Центр» это село было взято под контроль российских сил.
Кроме того, 11 августа в Минобороны РФ сообщили об освобождении еще одного населенного пункта Донбасса — Луначарского. Также войска группировки «Центр» завершили операции по его освобождению, завершив тем самым взятие территории от захватчиков из киевского режима.