В Греции пожарные борются с 106 очагами природных пожаров, запрошена помощь ЕС

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожарные в Греции тушат 106 очагов возгораний в лесах и сельскохозяйственных угодьях в различных районах страны, власти запросили помощь у Евросоюза. Об этом заявил пресс-секретарь пожарной службы Василис Ватракояннис, сообщает ТАСС.
В настоящее время пожарные тушат 106 пожаров в различных районах, 63 из них возникли за последние сутки. Афинами запрошено содействие Европейского механизма гражданской защиты с просьбой предоставить четыре пожарных самолета.
На места происшествий направлены сотрудники управления по борьбе с поджогами, которые совместно с полицейскими расследуют причины возникновения пожаров. Уточняется, что в одном из случаев найдено зажигательное устройство.
В пожарной службе отметили, что «порывистый ветер в сочетании с резким снижением влажности растительного покрова из-за продолжительной засухи создали взрывоопасную смесь, которая способствует возникновению пожаров».
Метеорологическая служба Греции предупредила, что в ближайшие дни из-за жаркой погоды и сильных ветров сохраняется высокий риск возникновения пожаров в различных районах страны. -0-