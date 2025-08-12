Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом: Трамп полон решимости закончить конфликт на Украине в пятницу

Дональд Трамп планирует в будущем посетить Россию.

Президент США Дональд Трамп полон решимости завершить конфликт на Украине после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в пятницу — 15 августа, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Президент Трамп полон решимости попытаться закончить этот и остановить убийства, как президент говорил это снова и снова. Эти результаты могут быть достигнуты», — сказала она журналистам.

Она добавила, что конфликт разразился под некомпетентным управлением экс-президента США Джо Байдена.

Напомним, в пятницу, 15 августа, на Аляске пройдет встреча российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Главы стран обсудят урегулирование украинского конфликта, а также сотрудничество России и Штатов.

Ранее Белый дом не исключил возможность визита Трампа в Россию в будущем.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше