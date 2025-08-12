Белый дом: Трамп полон решимости закончить конфликт на Украине в пятницу

Президент США Дональд Трамп полон решимости завершить конфликт на Украине после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в пятницу — 15 августа, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
«Президент Трамп полон решимости попытаться закончить этот и остановить убийства, как президент говорил это снова и снова. Эти результаты могут быть достигнуты», — сказала она журналистам.
Она добавила, что конфликт разразился под некомпетентным управлением экс-президента США Джо Байдена.
Напомним, в пятницу, 15 августа, на Аляске пройдет встреча российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Главы стран обсудят урегулирование украинского конфликта, а также сотрудничество России и Штатов.
Ранее Белый дом не исключил возможность визита Трампа в Россию в будущем.