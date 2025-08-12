Минобороны РФ: Украина готовит провокацию для срыва саммита Путина и Трампа

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минобороны РФ заявили о том, что Украина якобы готовит провокацию для срыва намеченных на 15 августа российско-американских переговоров, сообщает ТАСС.
В ведомстве заявили, что с этой целью в город Чугуев Харьковской области автотранспортом СБУ 11 августа была доставлена группа журналистов иностранных СМИ под легендой «подготовки серии репортажей о жителях города в прифронтовой зоне». Непосредственно перед саммитом лидеров России и США на Аляске ВСУ спланирован провокационный удар с применением БПЛА и ракет по одному из густонаселенных жилых кварталов с большим количеством пострадавших среди гражданского населения, который должны будут сразу «зафиксировать» завезенные западные журналисты".
Как отметили в Минобороны РФ, ответственность за нанесение удара по жилому кварталу в Харьковской области будет возложена на ВС России, чтобы таким образом создать негативный медийный фон.
Как стало известно ранее, встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована в Анкоридже (штат Аляска) 15 августа. -0-