Многодетным семьям выделят дополнительные 540 млн рублей на погашение ипотеки

Он напомнил о действующей программе поддержки семей с тремя и более детьми, предусматривающей выплаты 450 тысяч рублей на погашение жилищного кредита, а для восьми дальневосточных регионов — до 1 млн рублей. Мишустин сообщил, что за время действия программы, помощь уже получили более 2 тысяч семей, а общий объём федерального финансирования превысил 800 млн рублей.