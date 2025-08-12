Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Многодетным семьям выделят дополнительные 540 млн рублей на погашение ипотеки

Правительство России выделит дополнительные 540 млн рублей дальневосточным регионам для поддержки многодетных семей с ипотекой. Данное заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин.

Источник: Life.ru

Он напомнил о действующей программе поддержки семей с тремя и более детьми, предусматривающей выплаты 450 тысяч рублей на погашение жилищного кредита, а для восьми дальневосточных регионов — до 1 млн рублей. Мишустин сообщил, что за время действия программы, помощь уже получили более 2 тысяч семей, а общий объём федерального финансирования превысил 800 млн рублей.

Премьер отметил высокую эффективность программы и заявил о необходимости выделения дополнительных средств для ряда регионов Дальнего Востока: Камчатского, Приморского и Хабаровского краёв, Амурской, Магаданской, Сахалинской областей и Еврейской автономной области. Как пояснил Мишустин, эти инвестиции позволят оказать поддержку ещё порядка 1200 многодетным семьям, способствуя решению их жилищных проблем.

Вместе с тем Михаил Мишустин объявил о сокращении сроков рассмотрения обращений на получение материнского капитала государственными ведомствами. Теперь этот процесс займёт не более пяти рабочих дней вместо прежних 10. Премьер добавил, что обработка заявок и сопутствующих документов теперь займет всего 12 дней вместо прежних 20.