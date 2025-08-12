«Посмотреть парню в глаза»: Рубио раскрыл истинную цель Трампа на Аляске

«Честно говоря, я думаю, это будет ознакомительная встреча. После нескольких телефонных разговоров с Путиным президент чувствует, что ему нужно посмотреть этому парню в глаза за столом переговоров. Ему нужно увидеть его лицом к лицу, чтобы дать свою оценку», — сказал Рубио.