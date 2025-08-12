Ричмонд
«Посмотреть парню в глаза»: Рубио раскрыл истинную цель Трампа на Аляске

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что предстоящая встреча на Аляске — это не место для заключения готовой сделки, а скорее «ознакомительная» встреча, необходимая лично президенту США Дональду Трампу, чтобы составить собственное мнение о российском лидере Владимире Путине.

В интервью радиостанции 77 WABC глава американской дипломатии дал понять, что президент США полагается на личную интуицию, а не на отчеты советников.

«Честно говоря, я думаю, это будет ознакомительная встреча. После нескольких телефонных разговоров с Путиным президент чувствует, что ему нужно посмотреть этому парню в глаза за столом переговоров. Ему нужно увидеть его лицом к лицу, чтобы дать свою оценку», — сказал Рубио.

Таким образом госсекретарь фактически снизил ожидания от саммита, подчеркнув, что не стоит ждать немедленных прорывов. Он также решительно отверг критику, согласно которой сама организация встречи является уступкой России.

«Для президента Трампа встреча — это не уступка. Он смотрит на это иначе. Встреча — это то, что вы делаете, чтобы разобраться в ситуации и принять решение», — пояснил Рубио, обрисовав стиль Трампа как прагматичного лидера, которому для принятия решений нужен личный контакт.

Читайте материал: «Срыв Аляски: Минобороны России предупредило об ударе ВСУ в пятницу».

