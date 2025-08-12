Трамп намерен встретиться с Путиным на Аляске один на один

Американский лидер Дональд Трамп 15 августа во время переговоров с главой РФ Владимиром Путиным в Анкоридже на Аляске в том числе хочет провести встречу с российским президентом один на один.
С таким заявлением во вторник, 12 августа, выступила официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт.
Журналисты поинтересовались, собирается ли Трамп встретиться с Путиным в формате тет-а-тет.
«Да, это является частью плана», — ответила Ливитт, добавив, что пока не может говорить об иных деталях предстоящего саммита.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что Украина не будет признавать итоги саммита на Аляске.
