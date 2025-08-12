В Белом доме заявили, что Трамп с нетерпением ждет встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп с нетерпением ждет встречи с российским лидером Владимиром Путиным, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
«Президент очень почтен и с нетерпением ждет встречи с президентом Путиным на американской земле», — сказала она журналистам.
По словам Левитт, для проведения встречи лидеров рассматривалось несколько мест, но все-таки решили остановиться на Аляске.
Напомним, в пятницу, 15 августа, на Аляске пройдет встреча российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Главы стран обсудят урегулирование украинского конфликта, а также сотрудничество России и Штатов.
Ранее в Белом доме заявили, что Трамп полон решимости закончить конфликт на Украине.