Орбан неожиданно раскрыл итоги конфликта на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина уже потерпела поражение в конфликте с Россией.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина уже потерпела поражение в конфликте с Россией. Он отметил, что ее дальнейшую судьбу будут решать другие государства.

По словам политика, вопрос только в том, когда и при каких обстоятельствах стоящий за украинцами Запад признает свершившееся и то, что из этого последует.

Конфликт бы «давным-давно закончился», если бы не военная помощь европейских союзников, добавил Орбан. Он отметил, что Киев не капитулирует сейчас только благодаря этой помощи.

Евросоюз должен последовать примеру США и возобновить диалог с Россией, заключил венгерский премьер.

Также он заявил, что Венгрия могла бы развалить Украину за день, прекратив поставлять ей газ и электричество.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина уже победила в конфликте с Россией.

