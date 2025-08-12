Минобороны РФ: Киев готовит провокацию для срыва переговоров России и США

Заявляется, что непосредственно перед встречей в пятницу ВСУ спланирован провокационный удар с использованием беспилотников и ракет по одному из жилых кварталов или больнице с большим количеством пострадавших среди гражданского населения. Это и должны будут «зафиксировать» завезенные иностранные журналисты, подчеркнули в оборонном ведомстве.