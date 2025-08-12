Украина готовит провокацию для срыва запланированных на 15 августа российско-американских переговоров, сообщили в Министерстве обороны РФ. Об этом информирует ТАСС.
В российском оборонном ведомстве сообщили, что Украина для срыва российско-американских переговоров в понедельник, 11 августа, в город Чугуев Харьковской области автотранспортом СБУ доставила группу журналистов иностранных средств массовой информации под легендой подготовки нескольких репортажей о жителях города в прифронтовой зоне.
Заявляется, что непосредственно перед встречей в пятницу ВСУ спланирован провокационный удар с использованием беспилотников и ракет по одному из жилых кварталов или больнице с большим количеством пострадавших среди гражданского населения. Это и должны будут «зафиксировать» завезенные иностранные журналисты, подчеркнули в оборонном ведомстве.
Ответственность за осуществление удара будет возложена на Вооруженные силы РФ для создания негативного медийного фона, указали в Минобороны РФ.