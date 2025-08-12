Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«В первый раз»: Зеленский рассказал о переданном Уиткоффом сигнале от России

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф якобы передал Украине сигнал от России о готовности к прекращению огня. Данное заявление сделал Владимир Зеленский в ходе брифинга.

Источник: Life.ru

По его словам, через американского представителя впервые поступило подобное предложение от российской стороны. Зеленский отметил, что в переданном сообщении представитель Вашингтона настаивал на необходимости территориальных уступок со стороны Незалежной.

Однако бывший комик категорически отверг возможность вывода войск с территории Донбасса. Он подчеркнул, что добровольный уход или принуждение к нему может спровоцировать новый масштабный вооружённый конфликт.

Ранее Дональд Трамп выразил несогласие со словами главаря киевского режима о невозможности территориального урегулирования конфликта по конституции. Президент США напомнил, что Зеленскому не требовалось одобрения, чтобы вступить в конфликт. Хозяин Белого дома также допустил, что возможное соглашение между Россией и Украиной может включать территориальный обмен.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше