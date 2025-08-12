Белый дом высказался о «красных линиях» Трампа по Украине

«Я не хочу с этой трибуны устанавливать красные линии для президента Трампа или же от его имени. Однако он действительно призвал Украину и Россию напрямую обсудить друг с другом вопросы гуманитарного характера, и мы уже видим прогресс в этом направлении», — отметила она в ходе брифинга.
Левитт подчеркнула, что результатом прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле стало проведение нескольких обменов военнопленными.
Напомним, что 23 июля в Турции прошёл третий раунд переговоров России и Украины. После завершения встречи глава российской делегации Владимир Мединский сообщил о новых соглашениях по гуманитарным вопросам. Так, произошёл очередной обмен военнопленными: российские военнослужащие вернулись домой с территории, подконтрольной Украине, в обмен на украинских солдат.