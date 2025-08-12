По данным Минобороны России, киевский режим готовит провокацию для срыва российско-американских переговоров. Непосредственно накануне саммита на Аляске ВСУ спланирован провокационный удар по одному из густонаселенных жилых кварталов в Харьковской области. При этом ответственность за нанесение удара будет возложена на российских военных для создания негативного медийного фона, сообщили в российском оборонном ведомстве.