Экс-премьер Азаров: при правлении Зеленского на Украине нельзя достичь мира

Экс-премьер также отметил, что задача нынешнего киевского режима состоит «не в развитии Украины», а в «конфликте с Россией».

Источник: Аргументы и факты

Урегулирование конфликта на Украине не представляется возможным при нахождении у власти Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале.

«Мира на Украине не будет до того времени, пока правит коррумпированная бандитская группировка, которую олицетворяет Зеленский», — написал он.

Экс-премьер также отметил, что задача нынешнего киевского режима состоит «не в развитии Украины», а в «конфликте с Россией».

Предстоящая встреча Путина и Трампа состоится в Анкоридже. Американский лидер вылетит на Аляску утром 15 августа.

По данным Минобороны России, киевский режим готовит провокацию для срыва российско-американских переговоров. Непосредственно накануне саммита на Аляске ВСУ спланирован провокационный удар по одному из густонаселенных жилых кварталов в Харьковской области. При этом ответственность за нанесение удара будет возложена на российских военных для создания негативного медийного фона, сообщили в российском оборонном ведомстве.