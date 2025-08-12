Зеленский отказался признавать решения Путина и Трампа по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отказе признавать любые решения по украинскому вопросу, принятые президентами России и США без участия Киева. В последние дни он неоднократно заявлял, что обмен или сдача территорий невозможны, а обсуждение судьбы Украины без Украины неприемлемо. При этом на неофициальном уровне Зеленский все же допускает вариант урегулирования конфликта по формуле «мир в обмен на территории» — об этом он заявлял европейским лидерам.