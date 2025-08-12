Госдеп США подтвердил настрой на успешные переговоры Путина и Трампа

Госдепартамент США подтвердил, что обе стороны настроены на успешное проведение переговоров между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом, которые пройдут на Аляске. Об этом сообщила руководитель пресс-службы американского Госдепа Тэмми Брюс.
«Обе стороны подтвердили свою приверженность обеспечению успешного мероприятия», — говорится в заявилении.
Тэмми Брюс отметила, что государственный секретарь США Марко Рубио обсудил с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым подготовку к предстоящему саммиту.
Напомним, предстоящая 15 августа встреча президента России и США пройдет в Анкоридже, крупнейшем городе штата Аляска. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отметила, что главной задачей переговоров станет углубленное понимание позиции Москвы по вопросам урегулирования украинского конфликта.