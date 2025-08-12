Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан: Украина уже проиграла в конфликте с Россией, Запад должен это признать

Киевский режим де-факто потерпел поражение в конфликте с Россией, дальнейшую судьбу Украины будут решать другие страны. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время интервью интернет-порталу Patriota.

Источник: Life.ru

«Вопрос только в том, когда и при каких обстоятельствах Запад, стоящий за украинцами, признает, что это произошло, и что из всего этого последует», — заявил венгерский премьер. Он добавил, что украинская сторона до сих пор не объявила о капитуляции только благодаря военной поддержке со стороны стран Европы. В противном случае конфликт уже давно бы закончился.

Орбан отметил, что Евросоюзу следует последовать примеру Соединённых Штатов и возобновить диалог с Россией. Однако многие лидеры в Европе продолжают верить в возможность смены власти в РФ, если киевский режим будет «упорствовать».

Напомним, Венгрия не выразила солидарности с заявлением лидеров стран ЕС по Украине. В документе говорится о приверженности Евросоюза поддержке киевского режима по всем направлениям, включая военную помощь. Кроме того, в совместном заявлении присутствует пункт о намерении продолжать и расширять санкционную кампанию, направленную против России.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше