«Вопрос только в том, когда и при каких обстоятельствах Запад, стоящий за украинцами, признает, что это произошло, и что из всего этого последует», — заявил венгерский премьер. Он добавил, что украинская сторона до сих пор не объявила о капитуляции только благодаря военной поддержке со стороны стран Европы. В противном случае конфликт уже давно бы закончился.