Ученые из Китая внедрили робота-антилопу в дикое стадо на Тибетском нагорье

Ученые из Китая внедрили робота в стадо малоизученных антилоп на Тибетском нагорье, чтобы наблюдать за их жизнью и средой обитания, сообщает агентство Xinhua. Об этом информирует РИА Новости.
По словам научного сотрудника Северо-Западного института биологии плато Китайской академии наук Лянь Синьмина, робот, успешно влившийся в стадо, предоставит более точные изображения и данные для исследования поведения тибетских антилоп в Китае. Он также поможет защитить редких диких животных и естественную экологическую среду в заповеднике.
Робот, как следует из видео Xinhua, передвигается на четырех конечностях, внешний вид приближен к антилопе, а под глазами находятся две камеры.
Отмечается, что тибетская антилопа является одним из самых малоизученных парнокопытных животных в мире.