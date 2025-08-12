Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые из Китая внедрили робота-антилопу в дикое стадо на Тибетском нагорье

По словам научного сотрудника Северо-Западного института биологии плато Китайской академии наук Лянь Синьмина, робот, успешно влившийся в стадо, предоставит более точные изображения и данные для исследования поведения тибетских антилоп в Китае.

Ученые из Китая внедрили робота в стадо малоизученных антилоп на Тибетском нагорье, чтобы наблюдать за их жизнью и средой обитания, сообщает агентство Xinhua. Об этом информирует РИА Новости.

По словам научного сотрудника Северо-Западного института биологии плато Китайской академии наук Лянь Синьмина, робот, успешно влившийся в стадо, предоставит более точные изображения и данные для исследования поведения тибетских антилоп в Китае. Он также поможет защитить редких диких животных и естественную экологическую среду в заповеднике.

Робот, как следует из видео Xinhua, передвигается на четырех конечностях, внешний вид приближен к антилопе, а под глазами находятся две камеры.

Отмечается, что тибетская антилопа является одним из самых малоизученных парнокопытных животных в мире.