Ученые из Китая внедрили робота-антилопу в дикое стадо на Тибетском нагорье

По словам научного сотрудника Северо-Западного института биологии плато Китайской академии наук Лянь Синьмина, робот, успешно влившийся в стадо, предоставит более точные изображения и данные для исследования поведения тибетских антилоп в Китае. Он также поможет защитить редких диких животных и естественную экологическую среду в заповеднике.