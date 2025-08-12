Навроцкий: в бандеровских выходках украинцев виновно образование на Украине

Польский лидер Кароль Навроцкий выразил мнение, что бандеровские выходки находящихся в Польше украинцев обусловлены культом националистов в образовании на Украине.
«Нам известно о том, что на Украине в сфере общего образования бандеровская символика не трактуется в соответствии с историческими исследованиями. Бандеровцы были убийцами, дегенератами, которые ответственны за гибель около 120 тыс. наших сограждан», — заявил Навроцкий в эфире телеканала Polsat.
«Что бы ни было причиной столь постыдного поведения, следует решительно реагировать на это», — добавил Навроцкий, комментируя инцидент с бандеровским флагом на концерте белорусского исполнителя Макса Коржа в Варшаве.
Навроцкий также призвал парламент к принятию находящегося уже более полугода на рассмотрении законопроекта партии «Право и справедливость» об уголовном преследовании за пропаганду украинского национализма.
Ранее Кароль Навроцкий призвал Украину изменить свою историческую политику. Избранный президент Польши отметил, что исторические вопросы станут предметом дальнейших переговоров с Киевом.