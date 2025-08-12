Навроцкий: в бандеровских выходках украинцев виновно образование на Украине

«Нам известно о том, что на Украине в сфере общего образования бандеровская символика не трактуется в соответствии с историческими исследованиями. Бандеровцы были убийцами, дегенератами, которые ответственны за гибель около 120 тыс. наших сограждан», — заявил Навроцкий в эфире телеканала Polsat.