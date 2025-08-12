Ричмонд
ADN: Путин и Трамп могут встретиться в аэропорту или на военной базе США

Лидеры двух стран также могут провести переговоры в гостинице Hotel Captain Cook в Анкоридже, полагают журналисты.

Источник: Аргументы и факты

В числе возможных мест проведения встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа — международный аэропорт имени Теда Стивенса, пишет местное издание Anchorage Daily News.

Отмечается, что лидеры двух стран также могут пообщаться на базе Вооруженных сил США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Еще одним вариантом места встречи может быть гостиница Hotel Captain Cook в Анкоридже, где председатель КНР Си Цзиньпин в 2017 году встречался с Биллом Уокером, который на тот момент был губернатором Аляски, а в 2015 году останавливался на тот момент лидер США Барак Обама, пишет издание.

Ранее сообщалось, что Трамп 15 августа во время переговоров с главой в Анкоридже на Аляске в том числе хочет провести встречу с российским президентом один на один.

