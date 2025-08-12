Напомним, Минобороны РФ сообщили, что киевский режим готовит провокацию в жилом массиве в Харьковской области. Для разгона негативного имиджа ВС РФ украинские боевики могут подорвать жилой дом в одном населенном пункте, который близко расположен к линии боевого соприкосновения. Для этого в город даже были привезены иностранные журналисты, чтобы «зафиксировать» якобы российский удар.