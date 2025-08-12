Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что организация кровавых провокаций стало преступным почерком Киева. Именно так дипломат отреагировала на новость о том, что Украина может готовить провокацию в Херсонской области для срыва саммита на Аляске. Свое мнение Захарова высказала журналистам «Известий».
«Уже стало их преступным почерком», — резюмировала Захарова, ответив на вопрос журналистов о возможной провокации киевского режима для срыва российско-американского саммита.
Напомним, Минобороны РФ сообщили, что киевский режим готовит провокацию в жилом массиве в Харьковской области. Для разгона негативного имиджа ВС РФ украинские боевики могут подорвать жилой дом в одном населенном пункте, который близко расположен к линии боевого соприкосновения. Для этого в город даже были привезены иностранные журналисты, чтобы «зафиксировать» якобы российский удар.