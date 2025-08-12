Напомним, встреча Дональда Трампа и Владимира Путина должна состояться уже 15 августа на Аляске. Ожидается, что темой обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине. Как заявляет республиканец, все стороны хотят прекращения боевых действий, однако для этого главарю киевского режима Владимиру Зеленскому придётся «что-то подписать». В Европе и на Украине выражают недовольство тем, что на встречу не пригласили Зеленского. В Киеве по-прежнему настаивают на формуле «ничего об Украине без Украины».