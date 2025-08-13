Белый дом отказался проводить красные линии для сделки по Украине

Так она ответила на вопрос журналиста о том, может ли стать красной линией вопрос возвращения украинских детей на Украину. «Я не хочу с этой трибуны устанавливать красные линии для президента и от его имени. Однако президент действительно призвал Украину и Россию напрямую обсудить друг с другом эти гуманитарные вопросы, и мы уже видим прогресс. Вы видели, как был произведен обмен военнопленными между этими двумя странами в результате этих прямых переговоров, а также [обмен] детьми», — сказала Левитт.
На 15 августа запланирована встреча Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Основной темой станет урегулирование конфликта на Украине. Трамп называл встречу «пробной» и рассказал о планах обсудить «параметры» возможного мирного соглашения.
В ходе второго раунда прямых переговоров сторон 2 июня в Стамбуле Украина передала России полный список детей для возвращения, в нем 339 фамилий. Позже российская уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что Россия формирует свой список детей, которых она планирует вернуть домой.
После третьего раунда прямых переговоров в Стамбуле, который прошел 23 июля, глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский заявил, что список из 339 фамилий украинских детей «полностью проработан, по каждому имени, по каждой фамилии». Некоторые, по его словам, уже возвращены на Украину, а по остальным «идет работа». «Если будут находиться их законные родители, близкие родственники, представители, незамедлительно эти дети будут возвращаться домой», — сказал он.
По словам Мединского, дети находятся «в достатке и в безопасности» в соответствующих учреждениях. Также глава российской делегации рассказал, что Москва предложила Киеву сформировать три рабочие группы, которые будут работать онлайн. Одна из них будет заниматься гуманитарными вопросами. Украинская сторона решила изучить предложение, добавил Мединский.