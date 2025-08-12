Ричмонд
Зеленский считает переговоры России и США на Аляске личной победой Путина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведение саммита России и США на американской территории является «личной победой» президента РФ Владимира Путина.

Источник: Reuters

«Во-первых, он (Владимир Путин.— “Ъ”) встретится (с Дональдом Трампом.—»Ъ«) на территории США, что я считаю его личной победой, — сказал господин Зеленский журналистам (цитата по AFP).— Во-вторых, он выходит из изоляции, потому что проводит встречу на территории США».

Переговоры президентов России и США запланированы на 15 августа на Аляске. Стороны называли главной темой встречи урегулирование конфликта на Украине. Владимир Зеленский заявлял, что не будет признавать решения по итогам саммита, касающиеся Украины.

