Зеленский считает переговоры России и США на Аляске личной победой Путина

«Во-первых, он (Владимир Путин.— “Ъ”) встретится (с Дональдом Трампом.—»Ъ«) на территории США, что я считаю его личной победой, — сказал господин Зеленский журналистам (цитата по AFP).— Во-вторых, он выходит из изоляции, потому что проводит встречу на территории США».