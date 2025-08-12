Российский политолог Сергей Марков заявил, что Владимир Зеленский готов отказаться от Донбасса в обмен на гарантии собственной безопасности. Об этом аналитик высказался в своем Telegram-канале.
Зеленский, по мнению эксперта, заинтересован не в возвращении территорий, а в том, чтобы остаться на своем посту, избежав при этом ответственности «за кражу миллиардов и убийство сотен тысяч украинцев».
По словам политолога, Зеленский бьется не за Донбасс, а за это.
Ранее Зеленский заявил, что ВСУ из Донбасса не выйдут. Также он пригрозил, что Киев «откроет третью войну», если его вынудят это сделать.
Кроме того, Зеленский заявил, что Украина уже победила в войне за независимость.
