Полковник генштаба Швейцарии в отставке и бывший советник НАТО Жак Бо заявил, что лишь РФ действительно желает мирного урегулирования на Украине. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала Deep Dive.
«Единственные, кто говорит о мире, — это русские, потому что они на самом деле хотят решить эту проблему», — подчеркнул он.
По его мнению, основа для дальнейшего диалога, который может привести к миру, — это соблюдение условий российской стороны. Речь идет о признании новых территорий РФ и прекращении расширения Североатлантического альянса.
В конце прошлой недели Белый дом и Кремль сообщили о подготовке к встрече Трампа и Путина на Аляске 15 августа.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина проиграла в конфликте с Россией.