Полковник Жак Бо: лишь русские по-настоящему говорят о мире на Украине

Основа для дальнейшего диалога, который может привести к миру, — это соблюдение условий российской стороны, заявил бывший советник НАТО Жак Бо.

Источник: Аргументы и факты

Полковник генштаба Швейцарии в отставке и бывший советник НАТО Жак Бо заявил, что лишь РФ действительно желает мирного урегулирования на Украине. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Единственные, кто говорит о мире, — это русские, потому что они на самом деле хотят решить эту проблему», — подчеркнул он.

По его мнению, основа для дальнейшего диалога, который может привести к миру, — это соблюдение условий российской стороны. Речь идет о признании новых территорий РФ и прекращении расширения Североатлантического альянса.

В конце прошлой недели Белый дом и Кремль сообщили о подготовке к встрече Трампа и Путина на Аляске 15 августа.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина проиграла в конфликте с Россией.

