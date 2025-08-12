Депутат Рады обвинил окружение Зеленского в захвате крупнейшей газодобывающей компании Украины

По его версии, главным исполнителем был бывший директор «Укрнафты» и руководитель «Нафтогаза Украины» Сергей Корецкий, который согласовывал все шаги с Миндичем. Депутат утверждает, что экс-комик был в курсе происходящего. Он считает, что речь идёт о передаче активов в распоряжение узкого круга лиц, близких к власти.