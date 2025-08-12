Ричмонд
Дюплантис в 13-й раз обновил мировой рекорд в прыжках с шестом

Сообщается, что спортсмен взял высоту 6,29 м на Мемориале Иштвана Дьюлаи в Будапеште.

Двукратный олимпийский чемпион Арман Дюплантис снова обновил мировой рекорд в прыжках с шестом. Об этом информирует ТАСС.

Сообщается, что спортсмен взял высоту 6,29 м на Мемориале Иштвана Дьюлаи в Будапеште.

Таким образом, Дюплантис в 13-й раз переписал мировое достижение. В последний раз он обновил мировой рекорд 15 июня, взяв высоту 6,28 м на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме.

Сейчас Арману Дюплантису 25 лет. Шведский спортсмен ранее побеждал на Олимпийских играх в Токио и Париже, он также является двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.