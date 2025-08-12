Только Россия проявляет искреннее стремление к мирному урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение выразил бывший советник НАТО и отставной полковник Генерального штаба Швейцарии Жак Бо в интервью YouTube-каналу Deep Dive.
«Единственные, кто говорит о мире, — это русские, потому что они на самом деле хотят решить эту проблему», — сказал полковник в отставке.
Жак Бо подчеркнул, что ключом к началу конструктивного диалога и успешных переговоров является выполнение требований Москвы: прекращение расширения НАТО и отказ от вовлечения Украины в альянс, а также признание новых российских территорий.
Только такой подход, по мнению экс-советника североатлантической организации, может стать основой для мирного решения и стабильности в регионе.
Напомним, президент России Владимир Путин не раз подчеркивал необходимость достижения долгосрочного мира на Украине без каких-либо временных ограничений. Он отметил, что все аспекты конфликта должны быть тщательно обсуждены и заложены в основу прочного и длительного мира.