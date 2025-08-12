«Русские хотят решить проблему»: на Западе заявили, что Россия единственная хочет мира

Напомним, президент России Владимир Путин не раз подчеркивал необходимость достижения долгосрочного мира на Украине без каких-либо временных ограничений. Он отметил, что все аспекты конфликта должны быть тщательно обсуждены и заложены в основу прочного и длительного мира.