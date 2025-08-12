Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Русские хотят решить проблему»: на Западе заявили, что Россия единственная хочет мира

Полковник Бо: русские единственные, кто по-настоящему говорит о мире на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Только Россия проявляет искреннее стремление к мирному урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение выразил бывший советник НАТО и отставной полковник Генерального штаба Швейцарии Жак Бо в интервью YouTube-каналу Deep Dive.

«Единственные, кто говорит о мире, — это русские, потому что они на самом деле хотят решить эту проблему», — сказал полковник в отставке.

Жак Бо подчеркнул, что ключом к началу конструктивного диалога и успешных переговоров является выполнение требований Москвы: прекращение расширения НАТО и отказ от вовлечения Украины в альянс, а также признание новых российских территорий.

Только такой подход, по мнению экс-советника североатлантической организации, может стать основой для мирного решения и стабильности в регионе.

Напомним, президент России Владимир Путин не раз подчеркивал необходимость достижения долгосрочного мира на Украине без каких-либо временных ограничений. Он отметил, что все аспекты конфликта должны быть тщательно обсуждены и заложены в основу прочного и длительного мира.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше