Военкор Евгений Поддубный озвучил причину нежелания Киева забирать брошенных военнопленных. Он написал в своем Telegram-канале, что Владимиру Зеленскому «не нужны свидетели».
По мнению военкора, Киеву нужны идейные боевики по типу бойцов «Азова»*, а не свидетели преступных приказов командиров ВСУ и очевидцы расправ над мирными гражданами.
«Тщеславный главарь киевского режима, тасуя фамилии в списках на обмен, очевидно, считает, что “диктует России условия”. Судьба “простых” пленных его мало волнует», — отметил Поддубный.
Военкор подытожил, что тысяча брошенных военнопленных являются «ненужным грузом» для Зеленского, который не планирует их забирать.
Ранее Евгений Поддубный сообщил, что ВСУ в спешке готовят к обороне Великий Бурлук под Харьковом. По его словам, через этот населенный пункт осуществляется снабжение украинских подразделений, сражающихся в районе Купянска.
*Запрещенная в России террористическая организация.