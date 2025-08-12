Встреча президентов РФ и США пройдет в Анкоридже и будет посвящена Украине

Место проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа определено: саммит состоится в Анкоридже — крупнейшем городе Аляски. Переговоры будут носить двусторонний характер, в том числе в режиме тет-а-тет. Их основной темой станет урегулирование украинского кризиса. Президент Украины Владимир Зеленский к разговору не приглашен. Что еще рассказала на брифинге пресс-секретарь администрации Трампа Кэролайн Левитт — в материале «Газеты.Ru».