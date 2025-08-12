Российские ПВО уничтожили 26 украинских дронов в небе над западными регионами

Вечером 12 августа российские средства противовоздушной обороны успешно сбили 26 беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих украинской стороне. Операция проходила с 20:40 до 22:30 по московскому времени.
По данным Минобороны России, среди уничтоженных дронов были аппараты самолетного типа, которые были зафиксированы над несколькими западными регионами страны. Наибольшее количество — 12 единиц — сбито в воздушном пространстве Брянской области, девять — в Курской, три — в Белгородской, а также по одному над Воронежской и Орловской областями.
Таким образом, российские ПВО обеспечили защиту ключевых территорий от воздушных угроз в указанный промежуток времени.
