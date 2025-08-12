Российские ПВО уничтожили 26 украинских дронов в небе над западными регионами

По данным Минобороны России, среди уничтоженных дронов были аппараты самолетного типа, которые были зафиксированы над несколькими западными регионами страны. Наибольшее количество — 12 единиц — сбито в воздушном пространстве Брянской области, девять — в Курской, три — в Белгородской, а также по одному над Воронежской и Орловской областями.