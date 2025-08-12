Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские ПВО уничтожили 26 украинских дронов в небе над западными регионами

Вечером 12 августа российские средства противовоздушной обороны успешно сбили 26 беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих украинской стороне.

Вечером 12 августа российские средства противовоздушной обороны успешно сбили 26 беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих украинской стороне. Операция проходила с 20:40 до 22:30 по московскому времени.

По данным Минобороны России, среди уничтоженных дронов были аппараты самолетного типа, которые были зафиксированы над несколькими западными регионами страны. Наибольшее количество — 12 единиц — сбито в воздушном пространстве Брянской области, девять — в Курской, три — в Белгородской, а также по одному над Воронежской и Орловской областями.

Таким образом, российские ПВО обеспечили защиту ключевых территорий от воздушных угроз в указанный промежуток времени.

До этого сообщалось, что российские перехватчики «Циклоп» могут изменить ситуацию в воздушной зоне конфликта.