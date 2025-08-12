Написали Трампу: В Раде хотят включить в условия перемирия прекращение гонений на УПЦ

Депутаты украинской Верховной рады направили президенту США Дональду Трампу письмо с требованием сделать прекращение гонений на УПЦ одним из условий предполагаемого перемирия между Москвой и Киевом. Депутаты также просят включить в перечень условий перемирия прекращение политических репрессий на Украине. Письмо подписали депутаты Александр Дубинский и Артем Дмитрук, информирует ТАСС.
Дубинский и Дмитрук заявили, что граждане Украины, призывавшие к проведению выборов и прекращению конфликта, подвергались насильственной мобилизации либо становились фигурантами уголовных дел.
Ранее Дмитрук заявил, что Зеленский лично координирует гонения на УПЦ.
Ранее Дмитрук заявил, что Зеленский лично координирует гонения на УПЦ.

О том, как ветеран ВСУ и боевой медик Лариса Бродецкая вернула государственные награды, полученные во время правления Владимира Зеленского, в знак протеста против гонений киевских властей на УПЦ.
Ранее в ООН выразили беспокойство преследованием священников и верующих на Украине.