Хуситы нанесли удар по четырем важным объектам Израиля с помощью шести дронов

Движение «Ансар Аллах» сообщило о проведении атаки на четыре ключевых объекта Израиля с использованием шести ударных беспилотных летательных аппаратов. В официальном заявлении говорится, что дроны были направлены на районы Хайфы, Негева, Эйлата и Беэр-Шевы, расположенные на оккупированных палестинских территориях.