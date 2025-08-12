Ричмонд
Хуситы нанесли удар по четырем важным объектам Израиля с помощью шести дронов

Движение «Ансар Аллах» сообщило о проведении атаки на четыре ключевых объекта Израиля с использованием шести ударных беспилотных летательных аппаратов.

Движение «Ансар Аллах» сообщило о проведении атаки на четыре ключевых объекта Израиля с использованием шести ударных беспилотных летательных аппаратов. В официальном заявлении говорится, что дроны были направлены на районы Хайфы, Негева, Эйлата и Беэр-Шевы, расположенные на оккупированных палестинских территориях.

По информации хуситов, все запланированные цели были успешно поражены в ходе операции. Таким образом, движение подтвердило проведение масштабного удара по стратегическим позициям противника.

31 июля хуситы заявили об атаке по трем целям в Израиле.