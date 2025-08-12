Несколько беспилотников уничтожены в Воронежской области

В Воронежской области оперативными подразделениями противовоздушной обороны были обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов, сообщает губернатор Александр Гусев. По его словам, в результате инцидента ни пострадавших, ни разрушений зафиксировано не было.