Путин поприветствовал участников молодежного образовательного форума «Шум»

Как сообщало URA.RU ранее, в Самарской области завершился форум «иВолга». Он собрал 1,5 тысячи молодых участников из 80 регионов России и стал одной из ведущих площадок для профессионального роста молодежи. Участники прошли образовательные треки, посетили мастер-классы, участвовали в культурно-патриотических акциях, спортивных состязаниях и сдали нормативы ГТО.