В США назвали аэропорт, отель и базу среди вероятных мест саммита на Аляске

В США рассказали о возможных местах проведения саммита Путина и Трампа на Аляске.

Источник: Комсомольская правда

Американские журналисты рассказали о возможных местах проведения встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Так, не исключено, что беседа пройдет в международном аэропорту в Анкоридже.

По версии местных СМИ, в качестве места для саммита могут выбрать также военную базу США Элмендорф-Ричардсон. Помимо прочего, возможной локацией назвали гостиницу Hotel Captain Cook.

По словам бывшего вице-губернатора Аляски Лорен Леман, военная база США станет безопасным местом для проведения переговоров. Она подчеркнула, что для саммита Владимира Путина и Дональда Трампа отлично подойдут базы Элмендорф-Ричардсон недалеко от Анкориджа или Эйлсон в окрестностях Фэйрбэнкса. Экс-вице-губернатор уточнила, что важно также учитывать наличие рядом аэропорта.

