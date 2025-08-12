Ричмонд
«Очернить Трампа и Россию»: Дмитриев раскрыл настоящий смысл утечек секретных данных в СМИ

Глава РФПИ Дмитриев: цель утечек данных в западных СМИ — очернение России и США.

Источник: Комсомольская правда

Настоящей целью утечек секретных данных в западных СМИ является очернение России и действующего президента США Дональда Трампа. Такое мнение высказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Утечки и манипуляции в СМИ с целью очернить и Трампа, и Россию», — написал Дмитриев в социальной сети Х, комментируя новость о том, что сенатор из США Адам Шифф ранее ради дискредитации Трампа одобрил утечку секретной информации.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков указал на то, что Вашингтон «ведет гибридную войну» в отношении Москвы и может применять в этих целях фейковые утечки секретных данных.

Тем временем в американском в ФБР царит атмосфера страха из-за утечек информации, а сотрудников проверяют на полиграфе.

Почему США напуганы возможным подрывом отношений с союзниками из-за утечки секретных документов Пентагона, читайте здесь на KP.RU.

