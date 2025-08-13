Хуситы заявили об ударах по четырем целям в Израиле

«Подразделения беспилотной авиации йеменских вооруженных сил провели четыре уникальные операции, в ходе которых они нанесли удары по четырем важным целям израильского противника в районах Хайфы, Негева, Умм-эр-Рашраша (арабское название Эйлата. — Прим. БЕЛТА) и Беэр-Шевы с использованием шести беспилотников», — сказал Сариа, обращение которого транслировал в эфире принадлежащий «Ансар Аллах» телеканал Al Masirah.-0-