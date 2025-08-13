Хуситы заявили об ударах по четырем целям в Израиле

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сторонники хуситов из йеменского движения «Ансар Аллах» атаковали четыре объекта в Израиле с применением шести беспилотных летательных аппаратов. Как утверждает представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа, эти операции «успешно достигли своих целей», сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Masirah.
«Подразделения беспилотной авиации йеменских вооруженных сил провели четыре уникальные операции, в ходе которых они нанесли удары по четырем важным целям израильского противника в районах Хайфы, Негева, Умм-эр-Рашраша (арабское название Эйлата. — Прим. БЕЛТА) и Беэр-Шевы с использованием шести беспилотников», — сказал Сариа, обращение которого транслировал в эфире принадлежащий «Ансар Аллах» телеканал Al Masirah.-0-