Военный эксперт Чугай из Новосибирска: завершение СВО после переговоров Путина и Трампа возможно, но не гарантировано

Александр Чугай считает, что встреча лидеров России и США 15 августа может приблизить окончание конфликта, если стороны проявят политическую волю и готовность к компромиссу.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоится 15 августа в Аляске, может стать шагом к завершению СВО, заявил военный эксперт Александр Чугай в интервью Сиб.фм. По его мнению, многое будет зависеть от готовности сторон учитывать интересы друг друга и идти на уступки.
Эксперт подчеркнул, что, несмотря на существующие разногласия по ключевым вопросам, Россия и США заинтересованы в стабилизации ситуации и предотвращении дальнейшей эскалации. Это, по его словам, может стать основой для взаимоприемлемых договорённостей.
Чугай также отметил роль европейских стран, которые, пусть и косвенно, влияют на переговорный процесс. Он выразил надежду, что лидеры Европы проявят конструктивность и помогут создать благоприятную атмосферу для диалога.
«В случае достижения договоренностей между лидерами России и США процесс урегулирования может занять много времени и потребовать значительных усилий. Важно учитывать интересы всех вовлечённых сторон, включая Украину, и разработать надёжные механизмы гарантий безопасности», — заявил Чугай.
По его словам, объявление об окончании СВО по итогам переговоров — вероятный, но не единственный сценарий. Если политической воли и готовности к компромиссам не будет, конфликт может затянуться на неопределённый срок.