Аэропорт, военную базу и отели называют в числе возможных мест встречи Путина и Трампа

Американские СМИ озвучили возможные локации для встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, запланированной на 15 августа на Аляске.
По информации издания Anchorage Daily News, встреча может пройти в международном аэропорту имени Теда Стивенса в Анкоридже. Также рассматривается вариант проведения переговоров на базе Вооружённых сил США Элмендорф-Ричардсон. Представители аэропорта и военной базы пока не дали официальных комментариев по этому поводу. В пресс-службе департамента транспорта и коммунальных служб Аляски сообщили ТАСС, что аэропорт находится в ведении властей штата. Представитель департамента Шэннон Маккарти отметила, что при необходимости готовы предоставить помещения для проведения встречи и сотрудничать с организаторами.
Кроме того, Anchorage Daily News упоминает гостиницу Hotel Captain Cook в Анкоридже как ещё одно возможное место саммита. Ранее там проходили встречи высокопоставленных лиц — председателя Китая Си Цзиньпина с губернатором Аляски Биллом Уокером в 2017 году, а также президента США Барака Обамы в 2015 году. Представитель отеля сообщил ТАСС, что не располагает информацией о планах проведения встречи, но подчеркнул готовность к сотрудничеству, если такая возможность появится.
Портал Alaska’s News Source добавляет, что переговоры могут состояться на курорте Alyeska Resort в Гирдвуде, расположенном менее чем в часе езды от Анкориджа. В отеле отказались комментировать слухи, сославшись на распоряжение руководства не разглашать информацию.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что встреча лидеров России и США состоится 15 августа в Анкоридже.