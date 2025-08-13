Аэропорт, военную базу и отели называют в числе возможных мест встречи Путина и Трампа

По информации издания Anchorage Daily News, встреча может пройти в международном аэропорту имени Теда Стивенса в Анкоридже. Также рассматривается вариант проведения переговоров на базе Вооружённых сил США Элмендорф-Ричардсон. Представители аэропорта и военной базы пока не дали официальных комментариев по этому поводу. В пресс-службе департамента транспорта и коммунальных служб Аляски сообщили ТАСС, что аэропорт находится в ведении властей штата. Представитель департамента Шэннон Маккарти отметила, что при необходимости готовы предоставить помещения для проведения встречи и сотрудничать с организаторами.