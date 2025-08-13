Ричмонд
Зеленский: Если ВСУ выйдут из Донбасса, то начнется третья мировая война

Украинский президент Владимир Зеленский во вторник, 12 августа, высказался, что ВСУ не выйдут из Донбасса. Также он пригрозил «новой войной», если это случится.

Украинский президент Владимир Зеленский во вторник, 12 августа, высказался, что ВСУ не выйдут из Донбасса. Также он пригрозил «новой войной», если это случится.

По его словам, Киев якобы получил сигнал от спецпредставителя Соединенных Штатов Стивена Уиткоффа, что должны быть территориальные уступки с обеих сторон. Но это не предложение президента США Дональда Трампа или Уиткоффа, отметил украинский лидер. По мнению Зеленского, президент РФ Владимир Путин хочет, чтобы армия Украины вышла из Донбасса.

Он заявил, что украинские войска не выйдут из Донбасса, потому что для русских — это «плацдарм для будущего нового наступления», передает «МК».

— Если ВСУ выйдут из Донбасса по своей воле или под давлением, то начнется третья мировая война, — сказал глава Украины.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 12 августа не стала отвечать на вопрос журналиста о вероятном «обмене территориями» между РФ и Украиной, о котором ранее говорил Дональд Трамп. Она сказала, что президент США обсудит этот вопрос с Владимиром Путиным во время их встречи на Аляске.

