Новости СВО. ВС РФ совершили прорыв под Добропольем и уничтожили группу ВСУ в курском приграничье, Трамп пребывает в иллюзиях от переговоров, 13 августа

— Ближайшие дни покажут — смогут ли россияне развить своё наступление, заходя всё глубже в тыл ВСУ и разваливая украинский фронт. Либо же ВСУ смогут остановить их продвижение, организовав устойчивую оборону. В любом случае, прорыв на Доброполье — это серьёзный удар и по северному флангу Покровска и Мирнограда. Оборона ВСУ здесь растягивается, что увеличивает вероятность прорыва на этом участке, — говорится в материале Страна.ua.