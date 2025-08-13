Ричмонд
Handelsblatt: Немецкая автопомышленность теряет миллиарды из-за пошлин Трампа

Глава VDA Мюллер призвал власти ФРГ добиваться отмены пошлин Трампа.

Источник: Комсомольская правда

В Германии призвали правительство добиваться отмены секторальных пошлин США на продукцию автопрома глава объединения автомобильной промышленности ФРГ (VDA) Хильдегард Мюллер.

«Сделка между ЕС и США до сих пор не принесла ясности и улучшения для немецкой автомобильной промышленности… Возникшие издержки исчисляются миллиардами и продолжают расти», — сказал он в интервью изданию Handelsblatt.

Глава VDA призвал правительство ФРГ и Еврокомиссию добиваться отмены указанных пошлин.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон заявляли о готовности предпринять контрмеры к пошлинам Трампа.

Напомним, западные эксперты предрекали, что ФРГ пострадает от пошлин Трампа больше всех, так как там сосредоточено большее количество автомобильного экспорта.

Накануне Трамп объявил о новом этапе торговых отношений с 69 странами: пошлины США вступили в силу в полночь 7 августа. Подробности здесь на KP.RU.

