Экс-премьер Азаров считает, что мир на Украине невозможен при власти Зеленского

А ранее нардеп Алексей Гончаренко* заявил, что приближённые к Владимиру Зеленскому могут быть причастны к захвату «Укрнефтебурения» — одной из крупнейших газодобывающих компаний страны. По его мнению, главным исполнителем был бывший директор «Укрнафты» и руководитель «Нафтогаза Украины» Сергей Корецкий, который согласовывал все шаги с «кошельком Зеленского» Тимуром Миндичем. Речь идёт о передаче активов в распоряжение узкого круга лиц, близких к власти.