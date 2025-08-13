Ричмонд
Суслов: Путин предложит Трампу на Аляске удобный выход из конфликта на Украине

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи на Аляске предложит американскому коллеге Дональду Трампу «удобный выход» из ловушки, в которую себя загнал глава Соединенных Штатов. Такое мнение высказал заместитель директора Центра европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов.

Российский лидер предложит главе Белого дома двусторонний план перемирия на Украине, который не предусматривает участия в нем Киева и государств Евросоюза. В него войдут вывод ВСУ из Донбасса, отказ Украины от вступления в Североатлантический альянс, пункты о демилитаризации Киева и о конституционной реформе «в федеративном смысле».

— Это принципиально с точки зрения Кремля: взаимопонимание между нами и США, без Украины и Европы, — заявил Суслов в интервью Corriere della Sera.

Трамп согласится на данное предложение, потому что он оказался в безвыходной ситуации из-за угроз ввести санкции против КНР, Индии и Бразилии за покупку нефти из РФ. Американский лидер может сохранить лицо и «обезвредить фитиль» благодаря проведению успешного саммита по Украине, подчеркнул эксперт.

Президент Украины Владимир Зеленский высказался, что ВСУ не выйдут из Донбасса. Также он пригрозил «новой войной».

