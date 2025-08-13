Суслов: Путин предложит Трампу на Аляске удобный выход из конфликта на Украине

Российский лидер предложит главе Белого дома двусторонний план перемирия на Украине, который не предусматривает участия в нем Киева и государств Евросоюза. В него войдут вывод ВСУ из Донбасса, отказ Украины от вступления в Североатлантический альянс, пункты о демилитаризации Киева и о конституционной реформе «в федеративном смысле».