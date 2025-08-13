Ричмонд
Трое уроженцев Казахстана баллотируются в депутаты горсовета Новосибирска

Трое молодых кандидатов, которые переехали из Казахстана в Россию, получили гражданство, подали документы на участие в выборах в горсовет.

Как рассказал источник, близкий к избирательной системе Сиб.фм, все трое претендентов ранее жили в Казахстане. Среди них 22-летняя Арина Яковлева, самозанятая, родом из Петропавловска, 18-летний член «Справедливой России» Даниил Козочкин и 23-летний коммунист Илья Якуткин, возглавляющий волонтерский фонд «Чистая Первомайка». Все они стали кандидатами на выборы в новосибирский горсовет.

Отметим, что в выборах участвуют 30 кандидатов в возрасте до 23 лет. Ранее МК в Новосибирске публиковал материал о партиях, от которых баллотируются молодые претенденты.