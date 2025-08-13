Нетаньяху призвал иранцев восстать и пообещал помощь Израиля в обеспечении водой

Он также обвинил иранские власти в несправедливом отношении к своему народу и лишении его базовых прав человека. «Так быть не должно. Я призываю вас проявить смелость и решимость, осмелиться мечтать, рискнуть ради свободы, ради будущего и своих семей. Это стоит того! Выходите на улицы, требуйте справедливости и ответственности, протестуйте против тирании, стройте лучшее будущее для всех иранцев. Знайте: вы не одни. Я с вами, Израиль с вами, весь свободный мир с вами», — подчеркнул израильский премьер.