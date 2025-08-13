Нетаньяху призвал иранцев восстать и пообещал помощь Израиля в обеспечении водой

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал новое видеообращение к народу Ирана, в котором призвал иранцев поднять восстание против исламской республики и пообещал поддержку Израиля в вопросах водоснабжения. Запись его выступления на английском языке размещена на официальном YouTube-канале главы израильского правительства.
В своем послании Нетаньяху обратился к иранцам как к «гордому народу» и заявил, что руководство исламской республики якобы «начало Двенадцатидневную войну» с Израилем и «потерпело сокрушительное поражение». По словам премьера, Иран сейчас сталкивается с серьезными проблемами в обеспечении водой, и Израиль готов помочь в решении этой задачи.
«У меня есть отличные новости: Израиль — мировой лидер в области переработки воды. Мы перерабатываем 90% сточных вод и занимаем первое место в мире по опреснению. Мы точно знаем, как обеспечить достаточное водоснабжение и в Иране. И вот хорошая новость: в момент, когда ваша страна станет свободной, лучшие израильские специалисты по водным ресурсам приедут в каждый иранский город с передовыми технологиями и опытом. Мы поможем Ирану перерабатывать и опреснять воду», — заявил Нетаньяху.
Он также обвинил иранские власти в несправедливом отношении к своему народу и лишении его базовых прав человека. «Так быть не должно. Я призываю вас проявить смелость и решимость, осмелиться мечтать, рискнуть ради свободы, ради будущего и своих семей. Это стоит того! Выходите на улицы, требуйте справедливости и ответственности, протестуйте против тирании, стройте лучшее будущее для всех иранцев. Знайте: вы не одни. Я с вами, Израиль с вами, весь свободный мир с вами», — подчеркнул израильский премьер.
По его мнению, при смене власти в Тегеране страну ждут быстрые перемены: «Скоро ваша страна станет свободной, воды будет достаточно, экономика восстановится и процветет, а дети вновь будут счастливы и беззаботны. Как говорил основатель сионистского движения Теодор Герцль о еврейском государстве: “Если захотите, это не будет сказкой”. Я говорю вам: если захотите, свободный Иран тоже не будет сказкой. Сейчас время действовать и бороться за свободу. Иран — для иранцев», — заключил он.